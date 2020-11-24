Önder Narin'den 'Öğretmenler Günü' mesajı

Narin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli ve manevi değerlere bağlı idealist bir nesil yetiştirmek için, okulu mabet yeri verdiği eğitimiyse ibadet sayan, yeri geldiğinde öğrencilerine bir öğretmenden de öte onlara hem anne hem baba hem de bir yol arkadaşı olan, öğrencilerinin hakikat peşinde koşması için onlara aklıselim, kalbi selim düşünmelerini sağlayarak geleceğe hazırlayan başta Aziz Öğretmen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde öğretim yapamamanın derdini içinde taşıyan vefakar öğretmenlerimiz ülkemizin gelecek nesillerine şekil verecek olan değerlerimizdir. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde covid belasından kurtulmuş oluruz ve okullarımız eski canlılığına kavuşur. Pandemi sürecinde hayatını kaybetmiş olan bütün eğitim çalışanlarımıza Allahtan rahmet hasta olanlara ise şifa diliyorum.”