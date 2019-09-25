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Öner Bozbıyık ve Ersoy Turp Boccia Şampiyonasında mücadele edecek

Kayseri Boccia Sporcularımızdan Öner Bozkıyık ve Ersoy Turp Çekya’da düzenlenecek olan Bölgesel Açık Boccia Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Kayseri Boccia Sporcularımızdan Öner Bozkıyık ve Ersoy Turp Çekya'da düzenlenecek olan Bölgesel Açık Boccia Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.


Bölgesel Açık Boccia Şampiyonası 25 Eylül - 1 Ekim 2019 tarihleri arasında Çekya'nın Nyumburk kentinde yapılıyor.


Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili Boccia sporcularımızdan Öner Bozkıyık ve Ersoy Turp Şampiyonada Ülkemizi temsil edecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Milli Takım kafilesinde yer alan sporcularımızı tebrik ederek Boccia Milli takımımıza müsabakalarda başarılar diledi.

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