Onkoloji Olimpiyatları ön elemeleri LÖSEV Vakfı önderliğinde Kayseri'de yapıldı

Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından ‘Hayatımız çocuklarımız' sloganı altında gerçekleşen ön elemelerde çocuklar, futbol, yüzme, atletizm, okçuluk, satranç, badminton, masa tenisi gibi bir çok kategoride yarıştılar. LÖSEV Vakfı Halkla İlişkiler Sorumlusu Arzu Çokeken; “LÖSEV olarak ailelere yaptığımız maddi ve manevi yardımın yanı sıra çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerine de çok önem veriyoruz. Bu nedenle her yıl Moskova ve Polonya'da düzenlenen Onkoloji Olimpiyatlarına çocuklarımızın katılımını sağlıyoruz. Kayseri'de spor şenlikleri adı altında ön elemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Yüzme, atletizm, futbol gibi pek çok alanda çocuklarımız yarışacaklar ve aralarından seçilenler Moskova'da düzenlenecek olan olimpiyatlara katılacaklar” dedi. Kanser hastalığının en önemli nedenlerinden birinin hareketsiz yaşam olduğunu söyleyen Çokeken; “Günümüz koşullarında maalesef Türkiye'de kanser hastalığı çok hızlı yayılmaya başladı. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak beslenme gösteriliyor. Ancak diğer bir önemli nedeni ise hareketsiz yaşam. Spor şenliklerini yapmamızın en önemli nedeni de spora dikkat çekebilmek ve bu hastalıklardan korunma yolları olarak hareketli bir yaşam sağlamak” diye konuştu. "Önümüzdeki günlerde iyilik tırlarımız Kayseri de olacak" diyen Arzu Çokeken konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Çocukların sosyal gelişimleri bizim açımızdan çok önemli olduğu için hiçbir önemli günü ve haftayı atlamadan burada çocuklarımızla ilgilenmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 'iyilikler tırımız' Kayseri'de olacak. Yardımda bulunmak isteyen bağışçılarımız da bizimle irtibata geçip katkı sağlayabilirler.”

Etkinliğe katılan çocuklar yarışmalarda rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışırken, gönüllerince eğlenme fırsatı da yakaladı.