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Online Satranç turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Online Satranç turnuvasına tamamlandı.


Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm spor müsabakaları ertelenmişti. Bu kapsamda Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü Online olarak bir birinden önemli turnuvalar düzenleyerek sporcuları hazır halde tutuyor.


Online Satranç turnuvasında dereceye giren sporculara Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Ekici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Satranç İl Temsilcisi Veysi Arslan tarafından evlerinde kupa, madalya ve hediyeleri takdim edildi.

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