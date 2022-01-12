Onur Bulut 5. asisti yaptı

Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Onur Bulut bu sezon beşinci asistini yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da keyifler yerinde. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan sarı kırmızılılar puanını 27'ye çıkarttı. Yukatel Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği sağ bek oyuncusu Onur Bulut her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda etkili performansı dikkat çeken Onur Bulut bu sezon atılan 5 gole direk katkı sağladı. Ligde geride kalan 20.hafta sonunda 19 maçta forma giyen Onu Bulut 5 asist, 1 gollük performans ortaya koydu. Ligin 20.haftasında oynanan Altay maçında alınan 1-0'lık galibiyetle atılan golün asistini yapan 27 yaşındaki Onur Bulut maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Trabzonspor, Karagümrük, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Altay maçlarında asist yapan Onur Bulut, Alanyaspor maçında ise fileleri havalandırdı.