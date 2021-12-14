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Onur Bulut sakatlandı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un sağ bek Onur Bulut, Beşiktaş maçında sakatlandı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un sağ bek Onur Bulut, Beşiktaş maçında sakatlandı.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un deplasmanda Beşiktaş'a 4-2 kaybettiği maçın ilk yarısında sakatlanan Onur Bulut oyuna devam edemedi. Müsabakanın 38.dakikada Mame Baba Thiam'ın attığı ilk golün asistini yaptıktan 4 dakika sonra sakatlık yaşayan sağ bek oyuncusu 42. dakikada saha kenarına gelirken, yerinde Ramazan Civelek dahil oldu.


Sağ dizinde ağrı hisseden Onur Bulut'un çekilecek olan MR sonrası durumu netlik kazanacak.

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