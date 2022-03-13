İhlas Haber Ajansı

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Onur Gözbaşı: "Öne geçtiğimiz maçları vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, 3-2 yenildikleri Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor'a 3-2 yenilen Kayserispor'da başkan yardımcısı Onur Gözbaşı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öne geçip mağlup oldukları maç sayısının çok olmasından ötürü üzüntü duyduklarını ifade eden Gözbaşı, takımın arkasında olduklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "İki haftadır alınan skorlar bizi üzdü. Ligin güçlü takımları ile maç yapıyoruz. Skor üstünlüğünü de sağlıyoruz. Bununla beraber maçın sonunu getiremiyoruz. Teknik heyetimiz ile değerlendirip bu sıkıntıyı gidermeye bakacağız. Toparlanıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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