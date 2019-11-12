Op. Dr. Abdulkerim Gökoğlu:“Hipofiz bezi hastalığı, birçok sorunun sebebi olabilir”

Dr. Abdulkerim Gökoğlu, ‘Hipofiz Bezi' hastalığı ile ilgili verdiği bilgilerde, bu hastalığın birçok sorunun ana sebebi olabileceğini söyledi.

Gökoğlu, hastalığın hormonal işlevlerin yerine getirilmesinde en önemli detaylardan olan ‘Hipofiz Bezi' ni olumsuz etkilediğini ve sonucunda ise el ve ayak gibi uzuvların büyümesi, kısırlık gibi etkilerin olabileceğini belirtti.

Hastalığın vücutta aktif olan hormonlarla karakterize olmuş tümörler olduğunu ve ilerleyen durunlarda beynin tabanına kadar inebildiğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Gökoğlu, “Hipofiz bezi bizim vücudumuzda hormonal işlevlerimizi yerine getirmek için organize olmuş en önemli anatomik detaylardan birisidir ve çeşitli rahatsızlıklarla kendini gösterebiliyor. Bunlar fonksiyonları açısından hormonal aktif hiper veya hipo fonksiyonuyla karakterize tümörler olduğu gibi, sadece büyüyüp kitle etkisi gibi optik sinirlere ve çaprazlandıkları bölgelere ve kafa tavanındaki damar yapılarına yayılan, aşırı büyüdüğü dönemlerde beyin sapına kadar etki gösteren tümöral kitle oluşumlarıyla karşımıza çıkıyor. Bunların içerisinde adenomlar ve akromegali dediğimiz el ve ayakların büyümesi ile kendini sonradan ortaya çıkaran hastalıklarla olabilir. Daha çok mikro adenomların ortaya çıkardığı ‘Cushing' hastalığına neden olabilirler. Kısırlık diye tabir ettiğimiz durumda da yine öncelikle araştırdığımız detaylardan birisidir Hipofiz bezi hastalığı ve karşımıza sıklıkla çıkabilmekte” dedi.

Gökoğlu, bu hastalıklarda en akılcı çözümün cerrahi olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu tür hastalıklar olabildiği gibi, medikal tedavinin zaman kaybettirdiği olgularda kitle etkisinin çok büyük olduğunu görme ve kayıplarla seyreden olgularda, cerrahi karşımızdaki en akıllı seçenek olabiliyor. Bunlar için farklı cerrahi tedavi seçenekleri var. Çok ilerlemiş olgularda kafatası içerisinden yaptığımız müdahaleler olduğu gibi, biz sıklıkla nöronavigasyon ile oldukça başarılı bir şekilde cerrahi işlemler yapıyoruz. Bu konularda vatandaşlar dikkatli olmalı ve zaten bizim vatandaşları bilgilendirme çalışmamızın amacı, bu konuda farkındalığı arttırmak. Bu etkileri ve hastalıkları akılda tutmanın hem hastaların hem de doktorların açısından önemli olduğunu düşünüyorum.”