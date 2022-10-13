Operasyonda tarihi eser fışkırdı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik ‘eş zamanlı' yapılan operasyonlarda toplamda 653 adet tarihi eser ve 2 adet dedektör ele geçirildi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüpheli şahsın elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alması üzerine eş zamanlı operasyon başlattı. Yemliha Mahallesi'nin tespit edilen adreslerinde yapılan operasyonda, 650 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, obje, yüzük ve mühür ile birlikte 3 adet kılıç ve 1 adet tarihi eser niteliğinde tüfek ele geçirildi. Ayrıca, ekiplerce yapılan çalışmalarda; tarihi eserlerin bulunmasında kullanılan 2 adet dedektör de ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.