Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitime destek amaçlı ‘Geleceğim Mesleğim' protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci,”Emeklerin meyveye dönüşmesi için mali destek sağlayacağız” dedi.

Melikgazi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve meslek liseleri müdürleri katıldı.

Kalkınma ajansları ve milli eğitim müdürlüklerinin bu protokoller sayesinde bir araya gelerek mesleki eğitime katkı sağlayacaklarını söyleyen ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, “Geleceğim Mesleğim iş birliği protokolü hepimiz için hayırlı olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, bu yılın başlarında illerde mesleki eğitimin geliştirilmesi amacıyla kalkınma ajansları ve milli eğitim müdürlüklerinin bir çerçevede buluşması ve çeşitli faaliyetlerin yapılması üzerine iş birliği anlaşması yapmışlardı. Bunun ilimize yansıması olarak bugün, iş birliği protokolümüzü imza altına aldık. Bu protokol kapsamında İnşallah eğitim camiamız için çeşitli faaliyetler yıl içerisinde yapılacak. Bu faaliyetlerin içerisinde çeşitli etkinlikler, konferans ve seminerler, çeşitli fuarlara katılım ve okulların sanayi ile iş birliğini geliştirmesi adına değişik faaliyetler ve bunların hepsinin en sonunda meyveye dönüşmesi için de, kısa süre önce ilan ettiğimiz mali destek programının uygulanması var. Bu programı da kalkınma ajansı olarak ilan ettik ve Kasım'ın 11'ine kadar okullarımızın başvurularını bekliyoruz. İnşallah bu protokol hayırlara vesile olur” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, mesleki eğitim gören öğrencilerin öğrendikleri meslek dışında işlere kaçmaması gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Geleceğimizi kurtaracak olan eğitimde en önemli ayaklardan bir tanesi de tabi ki mesleki eğitim. Bu alanda sizlerle bu toplantı vesilesiyle bir aradayız. Tabi ki sorunlarımız var ama umutlarımız da var. Özellikle devletimizin ve hükümetimizin mesleki eğitime bakış açısı, bu tür projelerle çok daha net bir şekilde belli oluyor. Ne yapılırsa yapılsın asıl olan sizin yaptığınız yani bire bir öğrencileriyle muhatap olan, göz göze gelen arkadaşlarımızın yaptıkları. Bizler bu proje ve çalışmalarla sizlerin hayatınızı ve işinizi kolaylaştırma gayretindeyiz. Bunun yansımasını okullarda bilgi olarak ve bilginin üretime dönüşmesi olarak görmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın geleceğe, geleceğin bugün öğrendikleri mesleğin hayali ile okulları doldurmaları ve okullarına, hayallerine devam etmeleri gerekiyor. Sizlere teslim olan öğrencilerimizin başka hayaller peşinde koşmamaları, yaptıkları ve öğrendikleri mesleğin dışında alanlara kaçmamaları gerekiyor. Bir meslek lisesi öğrencisine bizim ne olacaksın diye sormamamız, sorduğumuzda da öğrendiği mesleğin ya da işin haricinde başka bir hayal kurmaması gerekiyor. O yüzden biz, tüm paydaşlarımızla her türlü desteğe açık bir şekilde iş birliği yapma gayretindeyiz. İnşallah bu protokolün de bu yönde bizlere ciddi katkı sağlayacağını ümit ve hayal ediyoruz.”