ORAN, Hestourex 2019 Spor ve Sağlık Turizmi Fuarında

Uluslararası Hestourex Spor ve Sağlık Turizmi Fuarı Antalya'da başladı. 4-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Anfaş fuar alanında düzenlenen fuara, sağlık ve spor turizminde her yıl alanında uzman onlarca kurum ve binlerce ziyaretçi geliyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak ilk defa 2018 yılında katılım sağlanan fuara, bu yıl da Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve ASTUDER(Anadolu Sağlık Turizmi Derneği) koordinasyonunda Kayseri, Sivas ve Yozgat'tan toplamda 13 kurumla katılım sağlandı.

Spor turizmi temasının bu yıl ağırlıklı olduğu fuarın Orta Anadolu Kalkınma Ajansı standında; Erciyes ve Yıldız Dağı Kayak Merkezi temsilcilerinin yanı sıra, Kayseri özel hastaneleri, TR72 bölgesi termal otelleri, Kangal Balıklı Kaplıca, Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi ve ASTUDER yer aldılar.

Geçtiğimiz yıl 200'ün üzerinde B2B görüşmesi yapılan fuarda bu yıl da TR72 için olumlu sonuçlar alınması bekleniyor.