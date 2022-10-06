ORAN Kalkınma Ajansı'nda Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci'nin açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaylarda, Turizm, Tanıtım ve Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Fatih Atilabey'in her il için ayrıca hazırlanan mevcut durum analizi sunumları ile katılımcılara bölge hakkında bilgiler verildi.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda belirlenen stratejik öncelikli sektörlerin sorunları tespit edilerek çözümüne yönelik hedef ve tedbirler belirlendi.