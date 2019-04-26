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ORAN Kalkınma Ajansı'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret etti.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaret esnasında ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci; şehrin kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik Kayseri Şeker ile ORAN Kalkınma Ajansının geliştirilebileceği ortak projeler hakkında görüşüldüğünü belirtti. Kilci ayrıca; Kayseri Şeker'in sektöründeki rol model çalışmaları ve ajansın bölgesi dahilinde Kayseri, Sivas ve Yozgat'taki yatırım faaliyetlerinden dolayı Başkan Akay'a teşekkür ederek yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerinin artması temennilerinde bulundu. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, ORAN Kalkınma Ajansının bölgenin kalkınması ile ilgili projelerini yakından takip ettiklerini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve ORAN Kalkınma Ajansından Ali Durmuş da hazır bulundu.

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