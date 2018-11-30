ORAN TR72 Bölgesi İlçelerini Ziyaret Ediyor

Ziyaretler kapsamında Kayseri'de Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla; Sivas'ta ise Zara, Gölova, Suşehri, Koyulhisar, Ulaş, Kangal, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Hafik ve Divriği kaymakamları ziyaret edildi.

Yapılan ziyaretlerde, Ajans Program Yönetim Birimi uzmanı Serdar ARSLAN tarafından başvuru süresi yakın zamanda bitecek olan teknik destek, fizibilite desteği programları başta olmak üzere Ajans destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Yatırım Destek Ofisi uzmanları Tolga UYAN ve Yunus Emre ŞEKER tarafından ise il yatırım destek ofislerinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Özellikle TR72 Alt Bölge Çalışması'na göre dezavantajlı konumda olan ilçelerimizle Ajans arası işbirliği faaliyetlerinin artırılması konusunda fikir istişaresi yapıldı.

İlçe ziyaret programı, Sivas ve Kayseri'nin diğer ilçeleri ve Yozgat ilçeleri ile devam edecek.