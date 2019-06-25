ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı yapılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; "İllerimizde genel olarak ihracat potansiyelimiz var. Bu ihracat potansiyelimiz bizi tatmin etmiyor, yeterli görmüyoruz. Bunu da artırmak, geliştirmek istiyoruz" dedi.

ORAN Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ORAN'ın bağlı bulunduğu illerin gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade etti. Bu anlamda yeni fikirlerin de son derece önemli olduğunun altını çizen Vali Günaydın; "Mevcut yatırım ortamının geliştirilmesi, yatırımcılarımızın illerimize, bölgemize olan ilgisini artırmak için kalkınma ajansımız büyük bir çaba ve gayret gösteriyor. Ayrıca sahip olduğumuz turizm değerlerinin de ekonomiye katkı sağlaması için tanıtılmasına yönelik projelere ajansımız maddi anlamda çok ciddi katkılar veriyor. Bunların artırılması, bu desteğin daha iyi noktalara taşınması da hepimizin ortak arzusu. Çünkü biz biliyoruz ki bölgemizde yatırımın artması istihdamın artması, ülkemiz ihracatının artması demektir. Bu anlamda ajans olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yeni fikirleri de destekliyoruz. Biraz sonra 13 tane gencimizin yapacağı sunumu dinleyeceğiz. Bu anlamda bu katkıyı veren gençlerimize teşekkür ediyoruz, gerçekten heyecan verici projeler ortaya koydular. Ülkemiz açısından son derece önemli. Çünkü biz, ArGe'nin, araştırmanın artırılmasıyla daha teknolojik ürünlerin ortaya konulacağını, bunun da ihracatımıza çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İllerimizde genel olarak ihracat potansiyelimiz var. Bu ihracat potansiyelimiz bizi tatmin etmiyor, yeterli görmüyoruz. Bunu da artırmak, geliştirmek istiyoruz. Bunun için de inovasyona, araştırma geliştirme faaliyetlerine destek veriyoruz. İnşallah bu konuda da somut sonuçlar elde edeceğiz ve bunu da paylaşacağız inşallah" dedi.

Toplantıda sonra 'Benim İşim Girişim' yarışmacılarının projeleri dinlendi. Toplantıya Kayseri Valisi Günaydın'ın yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve ORAN yönetimi katıldı.