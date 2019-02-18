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ORAN'da teknik destek imzaları atıldı

T.

C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ORAN, 2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi başvuru sonuçlarını açıkladı. 24 proje toplamda 120 gün danışmanlık ve 170 gün eğitim desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Projelerin toplam bedelinin yaklaşık 1 Milyon TL olması planlanmaktadır.


Kayseri-Sivas-Yozgat illerini kapsayan faaliyet alanıyla bölgesinin kalkınmasına önem veren ve bu anlamda önemli projelere imza atan ORAN, bölgenin gelişimi amacıyla işletmelere, sanayi kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve kamu kuruluşlarına destek sunmaya devam ediyor.


24 BAŞARILI PROJE


Yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında gelişime ihtiyaç duyulan çalışmalarına destek sağlama amacını taşıyan Teknik Destek Programı'nın 2018 Kasım-Aralık dönemi için 48 kurum/kuruluş başvuruda bulundu. Bunlar arasında kabul edilen 24 projenin sözleşmeleri imzalandı.


2019 TEKNİK DESTEK PROGRAMI


ORAN'ın 2019 yılında da Teknik Destek Programı devam edecek. Teknik Destek başvurularının artması için ücretsiz proje yazma eğitimleri veriyoruz. Ayrıca ilçe ziyaretleri yaparak paydaşlarımızla muhtemel proje konuları üzerine istişare toplantıları düzenliyoruz. ORAN bünyesinde ilave olarak Güdümlü ve Fizibilite Destek Programları'nın da devreye alınması planlanmaktadır. Öncelikli olarak bölgenin daha sonrasında ülkemizin kalkınmasına ve önüne koymuş olduğu hedeflere ulaşmasında tam destek vermek en büyük gayemizdir.


Bu gaye doğrultusunda; 2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık döneminde destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasından sonraki süreçte, yararlanıcı kurumlar ile belirlenen tarihlerde teknik destek faaliyetlerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.


SÖZLEŞME İMZALANAN KURUMLAR


Kayseri Ticaret Odası


Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası


Abdullah Gül Üniversitesi


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Kayseri Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü


Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü


Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü


Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü


Develi Kaymakamlığı


Felahiye Kaymakamlığı


Boğazlıyan Kaymakamlığı


Kayseri Ticaret Borsası


Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Yahyalı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü


Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Çekerek İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü


Kadışehri İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü


Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Erciyes Teknopark A.Ş.


Kayseri Kadınlar Derneği


Kayseri Tekstilkent Sanayici Ve İş Adamları Derneği

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