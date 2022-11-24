ORAN'dan ‘Bisiklet Aday Hakemlik Kursu' protokolü

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığında, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 23-24-25 Aralık 2022 tarihlerinde Yozgat'ta Bisiklet Aday Hakemlik Kursu düzenlenecek.

Kursun düzenlenmesi ile ilgili protokol, düzenlenen törenle Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Karadağ ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci tarafından imzalandı.

5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde Yozgat'ta gerçekleştirilen Bisiklet organizasyonunun ilde bisiklet kültürünü yerleştirmek adına yaptığı etkiler görülmeye devam ediyor. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 20 genç, bu organizasyonda gönüllü olarak görev aldı ve yer aldıkları faaliyetlerin farkındalık oluşturduğu görüldü. Elde edilen bu farkındalıkla Türkiye Bisiklet Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda genç istihdamını hedefleyen Bisiklet Aday Hakemlik Kursu düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca düzenlenecek olan kurs ile 2022 yılında UNESCO Öğrenen Şehri olan Yozgat'ta, eğitim temelli faaliyetlerin uygulanmasına devam edilecek.

Genç istihdamı hedefiyle düzenlenecek olan Bisiklet Aday Hakemlik Kursuna 18-35 yaş arasında, belirli kriterleri sağlayan kişiler https://bisiklet.gov.tr/ sitesinden başvuru yapabilecek.