'Orda Bir Köy Var Uzakta' Projes Mutluluk Dağıtıyor

H. Orta Okulu öğrencilerine gönderilen Badminton Malzemeleri Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Badminton Federasyonu tarafından gönderilen malzemeler ile Öğrenciler Badminton branşı ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin Federasyon tarafından gönderilen Malzemeleri dağıttıktan sonra öğrenciler ile Badminton oynayarak mutluluklarına ortak oldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; “Orda Bir Köy Var Uzakta projesi” ile Develi ilçemizde bulunan Sindelhöyük İ.H. Orta Okuluna gönderilen malzemelerden ötürü Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik'e teşekkürlerini iletti.