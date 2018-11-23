İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Örenci ve velilerden en güzel Öğretmenler Günü hediyesi

Kayseri’de Mehmet Sepici 60.

Kayseri'de Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve velileri, Öğretmenler Günü öncesinde, sınıf öğretmeni adına okulun bahçesine 3 ağaç dikti.


Kutlamaların hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Mehmet Sepici 60. Yıl İlkokulu 3/İ sınıfı öğrencileri ve veliler, sınıf öğretmeni Sema Gülcan Kaya'nın Öğretmenler Günü'nü erken kutladı. Veliler, Öğretmenler Günü nedeniyle aldıkları 3 ağacı, sınıf öğretmeni Sema Gülcan Kaya ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.


Veliler, geleceğin büyükleri olan çocukları bir fidan gibi özenle yetiştirmeye çalışan bir öğretmen için dikilen anlamlı olacağını düşündüklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.