Organ nakli bekleyen Ramazan Adıgüzel, "Organ bağışı olursa makineye bağlı yaşamaktan kurtuluruz"

Kayseri'de 12 yıldır haftada 3 gün diyalize giren ve böbrek nakli olmayı bekleyen 41 yaşındaki Ramazan Adıgüzel, "Organ bağışı ve organ nakli olursa makineye bağlı yaşamaktan kurtuluruz" dedi.

41 yaşında ve 12 yıldır böbrek hastası olan Ramazan Adıgüzel, haftada 3 gün diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olduğunu söyledi. Günde 4 saat makineye bağlı kaldığını ve zorluklar yaşadığını söyleyen Adıgüzel, "Bu sıkıntılı 4 saat içinde kramplar giriyor, baş dönmesi ve tansiyon düşmesi oluyor. Bu zamanlarda sağlık personelleri ellerinden geldiğince bize yardım etmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürümüz, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi ve personeline bize verdikleri hizmetler ve yardımlardan ötürü teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Adıgüzel, organ bağışı konusunda yeterli duyarlılığın gösterilmediğinden yakınarak, "Bazı insanlar organ nakline sıcak bakmıyor. Organ nakline vatandaşlarımızın daha duyarlı bakmalarını istiyorum. Her bağışlanan organ bir hayat kurtaracaktır. Ben de böbrek nakli olduğum zaman 4 saat makineye bağlı olmaktan, makineye mahkum olmaktan kurtulacağım. Organlarını bağışlayanlar da bir çok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacaktır" diye konuştu.