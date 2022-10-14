Organik lahanaya ilgi büyük

Tomarza'nın Şıhbarak Mahallesinde büyük emekler sonucu yetiştirilen organik beyaz lahana hasadının başlaması ile birlikte vatandaşlar lahanaya ilgi gösterdi.

Zamantı Irmağı kenarında bulunan tarlalarda yetişen ve 30-40 kilo arasında değişen organik beyaz lahana hasadı başladı. Toplanan lahanalar ise İlçe Semt Pazarında olmak üzere çevre il veya ilçelerde satışa sunuldu. Tamamen organik olması nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri lahanaların fiyatı ise 40-50 TL arasında değişiyor.

Her sene düzenli olarak 'Şıhbarak Lahanası' alıp tüketen vatandaşlar ise; "Hem çiğ olarak hem de sarmasını yaparak bir kış boyu severek tüketiyoruz. Organik olduğu için Şıhbarak Lahanasını herkse tavsiye ederiz. Hiç çekinmeden alıp ailecek tükete bilirler" dedi.