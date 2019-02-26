Orman Bölge Müdürlüğü Erciyes Kupası Futbol Turnuvası başladı

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Açılış maçına Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcıları, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcımız Sami Yılmaz, Şube Müdürleri, TOÇ BİR-SEN Sendika Başkanı Murat Kuzkale ve çok sayıda seyirci katıldı.

Başlama vuruşundan önce Bölge Müdürü Adnan Diltemiz futbolculara; “Centilmence, saygı, sevgi ve hoşgörü içinde bir turnuva olsun, tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi. TOÇ BİR-SEN Sendikasının ve Orman Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Şubesinin sponsorluğunda 8 takımın (Kayseri Orman Bölge, Akdağmadeni OİM., Çayıralan OİM, Kayseri OİM., Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Sivas OİM, Yozgat OİM., Mühendisler Takımı) 4'erli 2 grup halinde katıldığı turnuvada ilk maç Bölge Müdürünün başlama vuruşu ile başladı.