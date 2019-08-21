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Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma dairesi Başkanı Yüzer Kayseri'de

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz’i makamında ziyaret etti.

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz'i makamında ziyaret etti.


Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölge müdürlüğünce yapılan çalışmalar hakkında Yüzer'e bilgi verdi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduktan sonra Daire Başkanı İbrahim Yüzer, Diltemiz'e çalışmalarında başarılar dileyerek ayrıldı.

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