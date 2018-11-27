Orta Anadolu'yu Keşfet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 1 Temmuz 2018-24 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen Orta Anadolu'yu Keşfet fotoğraf yarışması sona erdi. Yarışmaya 2 farklı kategoride toplamda 1418 fotoğraf katılım sağladı. 25 Kasım Pazar günü Orta Anadolu Kalkınma Ajansı toplantı salonunda tüm jürinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ödüllü fotoğraflar oy çokluğuyla belirlendi.

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Orta Anadolu'nun tarihi, coğrafi, kültürel güzelliklerinin ortaya konulması hedeflenen yarışmada elde edilen fotoğraflar ile kurumun yıl içerisinde hazırladığı dokümanlarda, reklamlarda ve etkinliklerde bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekilmesi planlanıyor. Çeşitli para ödüllerinin yanı sıra 10 fotoğrafçıya bölgesel gezi turu da hediye edilen yarışma sonrası kazanan fotoğraflarla sergi açılması planlanıyor.

Orta Anadolu'yu Keşfet Ödülleri

1.lik Ödülü: Murat Durak

2.lik Ödülü: Mehmet Aslan

3.lik Ödülü: Sertaç Nuran

Sarıkaya Roma Hamamı'nı Keşfet Özel Ödülü

Ender Pekşen