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Ortaokul öğrencileri Kuranı Kerimi güzel okumak için yarıştı

Tekden Ortaokulu tarafından ’Kuranı Kerimi Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Tekden Ortaokulu tarafından 'Kuranı Kerimi Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.


Tekden Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmanın açılışında konuşan Okul Müdürü Göksel Orhan; “Bugün burada 10 okulumuz yarışacak. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum, şimdiden gönlümüzün birincileri olmuştur. Kuranı Kerim ferde ve cemiyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının tamamına maddi ve manevi bir hidayet rehberidir. Tüm insanlık için makam ve mevkisi ne olursa olsun herkes, orada kendisiyle alakalı her şeyi bulabilir" ifadelerini kullandı.


Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ise; “Yüce kitabımız Kuranı Kerim bir hayat rehberi. İnsanları huzur ve mutluluğa götüren evrensel bir mesajdır. Bugün burada Allah'ın kelamı Kuranı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında öğrencilerimizi hep birlikte dinleyeceğiz. Cenabı Allah bu öğrencileri yetiştiren, yönlendiren öğretmenlerine, okul idarecilerine güzellikler ihsan eylesin. Bu yarışmadaki amacımız öğrencilerimizi yarıştırmak için değil, Kuran sevgisini öğrencilerimizin gönlüne vermek, öğrendiklerini de burada güzel bir şekilde ifade etmeleridir" diye konuştu.


10 okuldan katılan öğrenciler, Kuranı Kerim'i en iyi şekilde okuyarak en yüksek puanı almaya çalıştı.

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