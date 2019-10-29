Ortaokulu öğrencilerinden muhteşem koreografiler

Kayseri'de Şehit Ertuğrul Taciroğlu Ortaokulu ve Osman Düşüngel Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı koreografiler, izleyenleri hayran bıraktı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. TOKİ'deki Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda bin 200 öğrenci birleşerek Türk Bayrağı koreografisi oluşturdu. Öğrencilerden oluşturulan bayrak alkış aldı. Öğrencilerin hazırladığı görsel şölen, törene katılanlardan tam not aldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Tuncay Demir, “29 Ekim tatil değil, bayramdır. 29 Ekim Cumhuriyet'tir, 29 Ekim Hürriyettir, 29 Ekim vatandır, 29 Ekim Bayraktır, 29 Ekim şehit kanıdır, 29 Ekim Gazilerimizin mücadelesidir, 29 Ekim 7 düvele karşı dimdik durmak ve biz Türkiyeyiz demektir. Tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlar, bu kutlamaların gerçekleşmesinde emeği geçen hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerimiz tebrik ederim” dedi.

Öte yandan, Osman Düşüngel Ortaokulu öğrencileri de, hem Barış Pınarı Harekatına destek vermek hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye koreografisi yaptı. Öğrencilerin oluşturduğu koreografi, havadan görüntülenirken, izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca, öğrenciler koreografiyle beraber İstiklal Marşı'nı da okudu.