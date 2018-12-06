Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Emre Yurdakul Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı

Emre Yurdakul, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne katılan Dr. Emre Yurdakul, 2014 yılından beri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 1983 Ankara doğumlu olan Dr. Emre Yurdakul, 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2009-2014 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimi süresince el cerrahi ve çocuk ortopedik hastalıkları konusunda yurtiçi ve yurtdışı kurs ve toplantılara katılmıştır. Bu konularda yurtdışı ve yurt içi bilimsel kitaplarda yazıları basılmıştır. Özellikle el ve kolda mikro cerrahi başta olmak üzere çocuk ve erişkin kırıkları, kapalı omuz ameliyatları, protez ameliyatları ve kök hücre uygulamaları ile ilgilenmektedir.

Yurdakul, Acıbadem Kayseri Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü kadrosuna katılmasıyla ilgili, “Acıbadem'de ortopedi ve travmatoloji alanında her türlü sağlık hizmetini profesyonel bir ekip anlayışıyla verecek olmaktan mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.