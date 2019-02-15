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Oryantiring İl Birinciliği sona erdi

2018-2019 Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları dün yapılan müsabakalarla tamamlandı.


Talas Gazi Yusuf Turgay Parkında yapılan müsabakalarda 50 okuldan 244 sporcu mücadele etti.


Harita yardımı ile yön bulmayı içeren zamana karşı yapılan bir spor olan Oryantiring müsabakalarında sporcular oldukça zor olan parkurda hedef bulabilmek için kıyasıya yarıştılar.


Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları müsabaka sonunda düzenlenen madalya töreninde verildi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada dereceye giren takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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