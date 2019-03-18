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Oryantiring müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün anısına düzenlenen Oryantiring Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün anısına düzenlenen Oryantiring Müsabakaları sona erdi.


Beştepeler Mesire Alanında 180 sporcunun harita yardımı ile zamana karşı yön bulmaya çalıştığı müsabakalarda sporcuların mücadelesi görülmeye değerdi.


Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün anısına düzenlenen Oryantiring Müsabakalarında dereceye giren sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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