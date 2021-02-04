Oryantiring müsabakaları tamamlandı

Talas Tablakaya Belediye Konağı önünden başlayan müsabakalarda 80 sporcu harita yardımı ile zamana karşı yön bulmaya çalıştı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, düzenlenen Oryantiring müsabakasında dereceye giren sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.