OSB Atletik'in fikstürü belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig 6.Grup'ta mücadele verecek olan OSB Teknik Koleji Atletikspor bayan voleybol takımı sezona sahasında 2 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Zeugma maçı ile başlayacak. Bayanlar, ligin son maçında 23 Şubat 2020 Pazar günü Hatay Voleybol ile karşılaşacak.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un 2019-2020 sezonu lig fikstürü şu şekilde:

2 Kasım Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletikspor-Zeugma (13:00

9 Kasım Cumartesi / Adamspor-OSB Teknik Koleji Atletikspor (12:00)

16 Kasım Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletik-Doğuş Okulları (13:00)

24 Kasım Pazar / Sporder-OSB Teknik Koleji Atletikspor (13:00)

30 Kasım Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletik-Antakya Bel. (13:00)

8 Aralık Pazar / Kilis Bel.spor-OSB Teknik Koleji Atletikspor (13:00)

21 Aralık Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletik-Hatay Voleybol (13:00)

5 Ocak Pazar / Zeugma-OSB Teknik Koleji Atletikspor (12:00)

11 Ocak Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletikspor-Adamspor (13:00)

19 Ocak Pazar / Doğuş Okulları-OSB Teknik Koleji Atletikspor (16:30)

25 Ocak Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletikspor-Sporder (13:00)

2 Şubat Pazar / Antakya Bel.-OSB Teknik Koleji Atletikspor (15:00)

8 Şubat Pazar / OSB Teknik Koleji Atletikspor-Kilis Bel.spor (13:00)

23 Şubat Pazar / Hatay Voleybol-OSB Teknik Koleji Atletikspor (14:00)

OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin, 2019-2020 sezonunda başırılı bir süreç geçirmek istediklerini ve lig hazırlıklarını bu doğrultuda yaptıklarını ifade etti.