OSB Atletikspor Genç Kızlarda Türkiye Finallerine yükseldi

Sivas'ta 24-26 Mayıs tarihlerinde yapılan yarın final maçlarında Samsun Büyükşehir Anakentspor'u 3-0 ve Ordu Çamlıkspor'u 3-2 mağlup eden Mavi-Siyahlı takım adını finale yazdırdı.

Bugün oynadığı final maçında Adana Seyhan Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başaran Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı adını Türkiye Finallerine yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

18-24 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul'da Türkiye Finallerinde mücadele edecek olan Kayseri OSB Atletikspor'da hedef kupayı Kayseri'ye getirmek.

Türkiye Finaline yükselmenin çok zor olduğu sistemde Anadolu'dan gelecek 4 takım arasına adını yazdırarak Kayseri Voleybol camiasına ve şehire büyük sevinç yaşattı.