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OSB Atletikspor Genç Kızlarda Türkiye Finallerine yükseldi

Genç Kızlar Voleybolda mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor takımı adını Türkiye Finallerinde son 4 takım arasında yazdırdı.


Sivas'ta 24-26 Mayıs tarihlerinde yapılan yarın final maçlarında Samsun Büyükşehir Anakentspor'u 3-0 ve Ordu Çamlıkspor'u 3-2 mağlup eden Mavi-Siyahlı takım adını finale yazdırdı.


Bugün oynadığı final maçında Adana Seyhan Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başaran Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı adını Türkiye Finallerine yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.


18-24 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul'da Türkiye Finallerinde mücadele edecek olan Kayseri OSB Atletikspor'da hedef kupayı Kayseri'ye getirmek.


Türkiye Finaline yükselmenin çok zor olduğu sistemde Anadolu'dan gelecek 4 takım arasına adını yazdırarak Kayseri Voleybol camiasına ve şehire büyük sevinç yaşattı.

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