OSB Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kademe müsabakaları 6'şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11-14 Nisan 2019, 4 grupta ise 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonada Kayseri'yi OSB Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor takımları temsil edecek.

1.Kademe müsabakaları İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Denizli, Adana, Aksaray, Osmaniye, Kahramanmaraş, Van, Siirt, Artvin, Kırıkkale, Çankırı, Ordu ve Bayburt illeri olmak üzere 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanacak. İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak. Şampiyona'ya Kayseri'den katılacak Kocasinan Şimşekspor, 11-14 Nisan tarihleri arasında Kırıkkale Grubu'nda Genç Kartallar (Ankara), Yaşamkent İlker (Arkara), 1074 Çankırıspor (Çankırı), Sorgun Gençlik ve Spor (Yozgat) ve Mucurspor (Kırşehir) takımları ile mücadele edecek. OSB Atletikspor ise 11-17 Nisan tarihleri arasında Adana'da sahaya çıkacak. Atletikspor'un rakipleri ise Camspor (Mersin), Çifteler Adonis (Mersin), Karaağaçspor (Hatay), 68 Aksaray Belediyespor (Aksaray) ve Osmaniyespor FK (Osmaniye) olacak.