İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

Kayseri 1.

Amatör Küme B Grubu maçında rakibi Gültepespor'u 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu. Kayseri Süper Amatör Küme'ye yükselen mavi lacivertli ekip, müsabaka sonrasında sevinç yumağı oluşturdu.


Stat: Kayseri Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Hüseyin Otyakmaz, Recep Güneş


Gültepespor: Halil İbrahim Okuducu, Ünal Nariç, İsrafil Vural, Mustafa Aydın, Cankat Yalçın, Ömer Mete (Dk.65 Niyazi Türkan), Eme Altınalana, Alihan Soyak, Şahin Boz, Ömer Bozkuş


Kayseri OSB Atletikspor: Ersin İptaş, Emre Ateş, Hüseyin Can Taş ((Dk.70 Hamza Efe), Orhan Şahin, İsmail Aydoğdu (Dk.68 Ömer Yıldız), Yusuf Aydoğdu, Mehmet Akif Gürkan, Halil İbrahim Avcı, Emre Ulu (Dk.85 Muhammed Yasin Bilir), Mustafa Yeşil, Erman Deveci


Goller: Dk. 90+2 Ömer Bozkuş (Gültepespor) Dk.32 Hüseyin Can Taş, Dk.49 Erman Deveci (Kayseri OSB Atletikspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.