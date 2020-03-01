OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

Kayseri 1.
Amatör Küme B Grubu maçında rakibi Gültepespor'u 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu. Kayseri Süper Amatör Küme'ye yükselen mavi lacivertli ekip, müsabaka sonrasında sevinç yumağı oluşturdu.
Stat: Kayseri Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Hüseyin Otyakmaz, Recep Güneş
Gültepespor: Halil İbrahim Okuducu, Ünal Nariç, İsrafil Vural, Mustafa Aydın, Cankat Yalçın, Ömer Mete (Dk.65 Niyazi Türkan), Eme Altınalana, Alihan Soyak, Şahin Boz, Ömer Bozkuş
Kayseri OSB Atletikspor: Ersin İptaş, Emre Ateş, Hüseyin Can Taş ((Dk.70 Hamza Efe), Orhan Şahin, İsmail Aydoğdu (Dk.68 Ömer Yıldız), Yusuf Aydoğdu, Mehmet Akif Gürkan, Halil İbrahim Avcı, Emre Ulu (Dk.85 Muhammed Yasin Bilir), Mustafa Yeşil, Erman Deveci
Goller: Dk. 90+2 Ömer Bozkuş (Gültepespor) Dk.32 Hüseyin Can Taş, Dk.49 Erman Deveci (Kayseri OSB Atletikspor)