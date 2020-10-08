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OSB Atletikspor parkeye iniyor

OSB Atletikspor ligin ilk maçında sahasında Bolu Belediyespor ile karşılaşacak.


Bu sezon Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji, sahasında Bolu Belediyespor ile karşılaşacak. Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji , ilk maçında 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 13.00'te evinde Bolu Belediyespor'u ağırlayacak. Grubunda bulunan 12 takımla zorlu bir yarışa girecek olan Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji'nde hedef Sultanlar Ligi'ne yükselmek.


TVF'nin 2020-2021 sezonunda lig maçlarının seyircisiz oynanma kararından ötürü taraftarlar sezonun ilk maçını tribünden izleyemeyecek.

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