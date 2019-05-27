İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OSB Atletikspor şampiyon oldu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda bitime 1 hafta kala OSB Atletikspor şampiyonluğunu ilan etti.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda bitime 1 hafta kala OSB Atletikspor şampiyonluğunu ilan etti. En yakın takipçisi Kuşçumithatpaşa ile karşılaşan mavi-Beyazlı takım sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı maçta Kuşçumithatpaşa'nın ikinci golünü ise takımın kalecisi Halil Mezgitli kafa ile kaydetti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte OSB Atletiksporlu oyuncu ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyet ile puanını 33'e çıkartan OSB Atletikspor ismini Birinci Amatör Küme'ye yazdırdı.


Stat Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Alim Kandemir, Turan Çelik, Ömer Hürcan Yücel


Saha Komiseri: Ceyhun Denli


OSB Atletikspor: Turan Kuşuçuranxx, Mustafa Yeşilxx, Yusuf Soysal, (Dk.75 Adem Aksoy), Emre Şimşek, Turgut Yetük, Mücahit Baykaldı, Eray Lafcı, Yusuf Emre Altuntaş (Dk.61 Hamza Efehan Gürpınar) Ömer Yıldız Mecit Kayabaşı Hasan Yazgan


Kuşçumithatpaşa: Halil Mezgitli, Mehmet Akif Mezgitli, Mahir Bozan, Mustafa Çıtak, Özkan Dönmez, Ozan Seringen, Ali Murat Aydın, (Dk.80 Kürşar Şahin) Ömer Demir (Dk.62 İbrahim Özdemir) Adem Yener Murat Kara Ahmet İkiz


Goller: Dk.6 Ömer Yıldız, Dk.10 Emre Şimşek, Dk.32 TurgutYetük (Atletikspor) Dk.36 Ahmet İkiz Mezgitli Dk. 90+3 (Kuşçu Mithat Paşaspor)


Kırmızı Kartlar: Emre Kaya (Maç sonu), M.Akif Mezgitli (Maç Sonu), Ozan Seringen (Maç sonu)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.