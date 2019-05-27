OSB Atletikspor şampiyon oldu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda bitime 1 hafta kala OSB Atletikspor şampiyonluğunu ilan etti. En yakın takipçisi Kuşçumithatpaşa ile karşılaşan mavi-Beyazlı takım sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı maçta Kuşçumithatpaşa'nın ikinci golünü ise takımın kalecisi Halil Mezgitli kafa ile kaydetti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte OSB Atletiksporlu oyuncu ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyet ile puanını 33'e çıkartan OSB Atletikspor ismini Birinci Amatör Küme'ye yazdırdı.

Stat Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Alim Kandemir, Turan Çelik, Ömer Hürcan Yücel

Saha Komiseri: Ceyhun Denli

OSB Atletikspor: Turan Kuşuçuranxx, Mustafa Yeşilxx, Yusuf Soysal, (Dk.75 Adem Aksoy), Emre Şimşek, Turgut Yetük, Mücahit Baykaldı, Eray Lafcı, Yusuf Emre Altuntaş (Dk.61 Hamza Efehan Gürpınar) Ömer Yıldız Mecit Kayabaşı Hasan Yazgan

Kuşçumithatpaşa: Halil Mezgitli, Mehmet Akif Mezgitli, Mahir Bozan, Mustafa Çıtak, Özkan Dönmez, Ozan Seringen, Ali Murat Aydın, (Dk.80 Kürşar Şahin) Ömer Demir (Dk.62 İbrahim Özdemir) Adem Yener Murat Kara Ahmet İkiz

Goller: Dk.6 Ömer Yıldız, Dk.10 Emre Şimşek, Dk.32 TurgutYetük (Atletikspor) Dk.36 Ahmet İkiz Mezgitli Dk. 90+3 (Kuşçu Mithat Paşaspor)

Kırmızı Kartlar: Emre Kaya (Maç sonu), M.Akif Mezgitli (Maç Sonu), Ozan Seringen (Maç sonu)