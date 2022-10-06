OSB Başkanı Yalçın: "Hedef 1,5 milyar dolar mobilya ihracatı”

Kayseri OSB Hizmet Binası'nda düzenlenen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve protokol üyeleri katıldı.

Mobilyada geçmişte İtalya akla gelirken şimdi İtalya'da Türk mobilya sektörünün olmasının gurur verici olduğunu söyleyen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Mobilya sektörünün Türkiye'nin büyümesini tetikleyen bir performans göstermesinin yanı sıra, kaliteli mobilya dendiğinde geçmişte İtalya akla gelirken, şimdi Türk mobilya sektörünün İtalya'ya ihracat gerçekleştiriyor olması da ayrıca gurur vericidir. Ülkemiz mobilya sektörünün 2023 yılı ihracat hedefi 10 milyar dolar olarak belirlenmiş ve bu yönde çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. İhracatı, ithalatının iki katı gibi rakamlara ulaşan, ülkemize döviz kazandıran ve istihdam dostu olan mobilya sektöründe Kayseri olarak bizlerin de hedefi olmalıdır. Kayseri'nin mobilya ihracatında 2021 yılında elde ettiği 875 milyon dolarlık ihracat rakamını, 2022 yılı sonunda 1 milyar dolara, 2023 yılında ise 1,5 milyar dolara yükseltmeyi el birliği ile başarabileceğimize inanıyorum. Kayseri'nin mobilyadaki üretim merkezi konumunda bulunan Kayseri OSB'mizdeki firmalarımız, dünyada her kesime hitap edebilmekte ve çok daha kaliteli üretim yapabilme kapasitesine sahiptir. Bu kapasitemiz ile çok daha fazla üretim yaparak ihracatımızı katbekat artırmamız zor değil. Uzun zaman da almayacak. Bizler, sanayiciler olarak, kendimize ne kadar çok inanır ve ne kadar çok çalışırsak, dünya pazarlarında açılmadık kapı, satılmadık ürün bırakmayacağımızı iyi bilmeliyiz. Kayseri'nin geleceğinin çok daha iyi yerlere gelmesi için her sanayicimizin elini taşın altına koyacağından emin olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Gerçekten Kayseri'nin mobilyanın başkenti olma yolunda adım adım ilerlediğini, bundan hiç kimsenin şüphesi olmadığını belirtmek isterim. Bundan daha iyi noktalara taşınacak. Yerel yöneticiler olarak, gerek Hacılar Belediye Başkanımız gerek Melikgazi ve Kocasinan Belediye Başkanlarımız ya da diğerleri ile el ele gönül gönüle vermek suretiyle üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde var olduğumuzu belirtmek istiyorum. Daha önceki süreçte buranın ilk çalışmaları yapıldığında, çevre düzenlemesi için gece demedik gündüz demedik fuarımızı hazır hale getirdik. Bize sahiplenmek yakışır, bize üzerimize düşeni yapmak yakışır. Kayserimizi daha iyi noktaya taşıyacak olan çalışmalar yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.