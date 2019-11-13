OSB Teknik Gençlik Spor'un rakibi Hatay

Türkiye Voleybol 2.Lig Kadınlar 6. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Gençlikspor yoluna kayıpsız devam ediyor. Oynadığı ilk iki maçını kayıpsız geçen Mavi-Beyazlılar sahasında oynayacağı Hatay Doğuş Okulları maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenörler Seher Şahin ve Harun Şahin nezaretinde hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren Mavi-Beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

Pazar günü Kayseri OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü ile Hatay Doğuş Okulları karşılaşması saat 13.00'de başlayacak.