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OSB Teknik Gençlik Spor'un rakibi Hatay

Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü ligin üçüncü haftasında sahasında ve taraftarı önünde Hatay Doğuş Okullarını konuk edecek.


Türkiye Voleybol 2.Lig Kadınlar 6. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Gençlikspor yoluna kayıpsız devam ediyor. Oynadığı ilk iki maçını kayıpsız geçen Mavi-Beyazlılar sahasında oynayacağı Hatay Doğuş Okulları maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Antrenörler Seher Şahin ve Harun Şahin nezaretinde hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren Mavi-Beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.


Pazar günü Kayseri OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü ile Hatay Doğuş Okulları karşılaşması saat 13.00'de başlayacak.

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