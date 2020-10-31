İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OSB Teknik Koleji 4 haftada 1 maç oynadı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı 2020-2021 sezonunda 1.

Ligde geride kalan 4 haftada sadece 1 maç oynadı.


Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Liginde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı ligin 4.haftasını rakibin sezon başı ligden çekilmesi ile maç yapmadan geçirdi.


4.hafta sonunda sadece ligin 1.haftasında evinde Bolu Belediyespor ile oynayan OSB Teknik Koleji Voleybol takımı, ligin 2 ve 3.haftasını rakiplerinde koronavirüs (Covid-19) vakası çıkması sonrası maç yapmadan geçti. Üst üste iki maçını rakiplerinde pozitif vaka nedeniyle oynayamayan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 4.haftasını da rakibinin ligden çekilmesi ile maç yapmadan kapattı. Üst üste 3 haftadır maç yapmayan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, ligin 5.haftasında sahasında Sakarya Voleybol takımı ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.