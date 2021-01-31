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OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

OSB Teknik Koleji bu sezon ligde dördüncü galibiyetini aldı.


Türkiye Kadınlar 1. Lig A Grubunda mücadele eden OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu siyahlı takım, evinde oynadığı maçta Numene Gençlik'i sert vermeden 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.


Bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 12 yaptı. 12 maçta 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 14.haftasında deplasmanda Gaziantep Merinos takımı ile karşı karşıya gelecek.


OSB Teknik Koleji'nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;


2.Hafta Numune Gençlik-OSB Teknik Koleji 0-3


5.Hafta OSB Teknik Koleji-Sakarya Voleybol 3-1


6.Hafta Antalyaspor-OSB Teknik Koleji 1-3


13.Hafta OSB Teknik Koleji- Numune Gençlik 3-0

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