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OSB Teknik Koleji 5. kez kazandı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligde beşinci galibiyetini aldı.


Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 17.haftasını galibiyetle kapattı. Turuncu-Siyah takım, evinde oynadığı maçta Antalyaspor'a sert vermeden 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Turuncu siyahlılar rakibi Antalyaspor her iki maçta da mağlup etmiş oldu. Bu sonuçla ligdeki beşinci galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 15 yaptı. 15 maçta 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 18.haftasında deplasmanda Çukurova Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. OSB Teknik Koleji'nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;


2.Hafta Numune Gençlik-OSB Teknik Koleji 0-3


5.Hafta OSB Teknik Koleji-Sakarya Voleybol 3-1


6.Hafta Antalyaspor-OSB Teknik Koleji 1-3


13.Hafta OSB Teknik Koleji- Numune Gençlik 3-0


17.Hafta OSB Teknik Koleji-Antalyaspor 3-0

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