İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OSB Teknik Koleji, Ankara yolcusu

Kayseri OSB Teknik Koleji deplasmanda Kalecik Belediyespor’a konuk olacak.

Kayseri OSB Teknik Koleji deplasmanda Kalecik Belediyespor'a konuk olacak.


Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Lig B Grubu'nda mücadele veren Kayseri OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasında yarın oynayacağı Kalecik Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Karayolu ile Ankara'ya giderek maç saatini beklemeye çekilen Kayseri ekibi, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.


Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanacak olan Kalecik Belediyespor OSB Teknik Koleji maçı saat 16.30'da başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.