OSB Teknik Koleji, Ankara yolcusu

Kayseri OSB Teknik Koleji deplasmanda Kalecik Belediyespor’a konuk olacak.
Kayseri OSB Teknik Koleji deplasmanda Kalecik Belediyespor'a konuk olacak.
Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Lig B Grubu'nda mücadele veren Kayseri OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasında yarın oynayacağı Kalecik Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Karayolu ile Ankara'ya giderek maç saatini beklemeye çekilen Kayseri ekibi, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.
Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanacak olan Kalecik Belediyespor OSB Teknik Koleji maçı saat 16.30'da başlayacak.