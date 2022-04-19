OSB Teknik Koleji Antrenörü Serkan Karakuş:

U18 Play-Off'unu lider olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan OSB Teknik Koleji'nde büyük sevinç hâkim. Play-Off son maçında Erkiletspor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaşan turuncu siyahlı ekipte şimdiki hedef ise Türkiye Şampiyonasında başarılı olmak. Kayseri OSB Teknik Koleji U18 Takımı Antrenörü Serkan Karakuş, “U18 Ligi Kayseri Şampiyonu olmak bizleri onurlandırdı ve gururlandırdı. Son 3 sezonun Kayseri Şampiyonu olmak ayrı bir gurur. Bu takımın hocası olarak onlarla gurur duyuyorum. Bu şampiyonlukta bizlerden desteğini esirgemeyen başta Kulüp Başkanımız Adil Özhan olmak üzere bana yardımını ve desteğini esirgemeyen Altan Özhan, Eşref Akdere, Bekir Dağlı, Uğur Bozkurt, Özgür Güvenç, Ünal Karagüzel, Eray Tak, Bünyamin Payas, İhsan Çelik diğer yönetim kurulu üyelerimize, sponsorlarımıza, bizleri her zaman destekleyen velilerimize ve en önemlisi hiç bir müsabakada oyunu çirkinleştirmeden, rakibine, hakemlere saygısızlık yapmadan spor ahlakı içerisinde mücadele ederek haklı bir şampiyonluk kazanan sporcularıma teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.