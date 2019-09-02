OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü Üniversite Kazandırmaya Devam Ediyor

Kayseri'nin önde gelen gençlik ve spor kulüplerinden biri olan OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü sporcu gençleri üniversiteli yapmaya devam ediyor.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB Yönetim Kurulunun desteğiyle yalnız sporda değil eğitimde de başarıdan başarıya koşan OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü Türkiye'ye rol-model olmak konusunda hız kesmeden ilerliyor. OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü bünyesinde ki sporcu gençlere ücretsiz bir şekilde üniversite hazırlık kursları vererek Türk gençliğinin geleceğini inşa yolunda üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü bünyesinde bulunan ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin listesi şu şekilde:

Rabia Nehir TEZCAN Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini,

Özlem ÖZTÜRK Erciyes Üniversite Rekreasyon Bölümünü,

Buse TOKCAN Erciyes Üniversitesi Anestezi Bölümünü,

Gamze İLİK Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini,

Merve Nur OKTAY Aksaray Üniversitesi Antrenörlük Bölümünü,

Fatma Nur BİREKUL Aksaray Üniversitesi Antrenörlük Bölümünü,

Tuğba BAYRAM Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği,

Burcu KAPLAN Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümünü,

Semanur SAĞLAMTAŞ Bozok Üniversitesi Anestezi Bölümünü kazandı.