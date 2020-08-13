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OSB Teknik Koleji Atletikspor'da ayrılık

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’da yeni sezon öncesi beklenmedik ayrılık yaşandı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'da yeni sezon öncesi beklenmedik ayrılık yaşandı.


2020-2021 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'da tecrübeli forvet oyuncusu Erman Deveci takımdan ayrıldığını açıkladı. Geçen sezon Kayseri Birinci Amatör Küme'de şampiyon olarak bir üst lige çıkmasından büyük payı olan Erman Deveci'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. Erman Deveci yaptığı açıklamada, "Kısa zamanda çok şeyler yaptığımız OSB Teknik Koleji Atletikspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Emeği geçen herkese tşk ederim.

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