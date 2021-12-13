OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 10.
haftasını galibiyetle kapattı.
SigortaShop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden haftasında evinde konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyeti aldı. Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 16 yapan Turuncu-Siyahlılar 5.sırada yer aldı.
Salon: Kayseri OSB Spor Salonu
Hakemler: Aysım Erginay, Engin Duman
CeraStyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert Mervenur Oktay, Leslie Leyva, Ünzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Zehra Coşkunsu
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Eda Say, Şükran Sıla Özbey, Elif Yaren Akdoğu, Merve elif Ali, Beyaza Bolat, Büşra Mutlu, Elene Savkina, Aybüke Yazıcı, Kübra Koşmaz, Karya Kocapınar, Gamze Türk, Melis Demir
Setler:
1.Set:25-19
2.Set:25-20
3.Set:18-25
4.Set:25-19