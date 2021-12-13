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OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 10.

haftasını galibiyetle kapattı.


SigortaShop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden haftasında evinde konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyeti aldı. Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 16 yapan Turuncu-Siyahlılar 5.sırada yer aldı.



Salon: Kayseri OSB Spor Salonu


Hakemler: Aysım Erginay, Engin Duman


CeraStyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert Mervenur Oktay, Leslie Leyva, Ünzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Zehra Coşkunsu


Mersin Büyükşehir Belediyespor: Eda Say, Şükran Sıla Özbey, Elif Yaren Akdoğu, Merve elif Ali, Beyaza Bolat, Büşra Mutlu, Elene Savkina, Aybüke Yazıcı, Kübra Koşmaz, Karya Kocapınar, Gamze Türk, Melis Demir


Setler:


1.Set:25-19


2.Set:25-20


3.Set:18-25


4.Set:25-19

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