OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda İba Kimya TED Ankara Kolejlileri 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 13.haftasında İba Kimya TED Ankara Kolejlileri mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldı.
Salon: Ted Üniv.Prof.Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu
Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, İsmail Tulum
İba Kimya TED Ankara Kolejliler: Sena Demir, Candan Onay, Pınar Begüm Özsu, Simge Yalçın, Irmak Gökçen, Ayşe Gürel, Dilşad Kavas Nur, Ebru Uygurtaş, Yonca Bartu, Ezgi Abanoz, Dolunay Çetinkaya Sema Nur Doluca
CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Unzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu
Setler:
1.Set: 24-26
2.Set: 25-17
3.Set: 18-25
4:Set: 20-25