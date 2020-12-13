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OSB Teknik Koleji deplasmanda kaybetti

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 10.

haftasını mağlubiyetle kapattı.


Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sigorta Shop Kaleci Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.


Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkisiz kalan Kayseri ekibi, ilk seti 25-20 kaybetti. İkinci sette rakibine 25-17'lik sonuçla boyun eğen OSB Teknik Kolejispor son seti de 25-18 tamamlayarak müsabakayı 3-0 kaybetti.


Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji üst üste ikinci mağlubiyetini alırken ligdeki 4. kez yenildi.

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