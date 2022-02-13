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OSB Teknik Koleji deplasmanda kaybetti

CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda oynadığı maçta Çukurova Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda oynadığı maçta Çukurova Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.


Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 17. haftasında Adana'da oynadığı maçta Çukurova Belediyespor'a 3-0 kaybetti ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.


Salon: Adana Menderes Spor Salonu


Hakemler: Doğan Sevinçelli, İlker Güngör


Çukurova Belediyespor: Sude Pehlivan, Ezgi Arslan, Aslı Ertek, Deniz Berra Kakascı, Mlinar Lucıja, Maria Ivankina, Dilara Bilge, Elif Nur Başaran, Gizem Tuğrul, Buse Soral, Nursevil Gökbudak, Derya Çayırganx, Deniz Çapkınoğlu


CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Unzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu, Buse Kaygısız


Setler:


1.Set: 27-25


2.Set: 25-14


3.Set: 30-28

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