OSB Teknik Koleji erteleme maçını kaybetti

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 7.haftasında evinde oynaması gereken ancak ertelenen pozitif vakalar nedeniyle ertelenen maçta Çukurova Belediyespor'u konuk etti. Evinde oynadığı maçta Çukurova Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkisiz kalan Kayseri ekibi, ilk seti 19-25 kaybetti. İkinci sette rakibine 20-25'lık sonuçla boyun eğen OSB Teknik Koleji son seti de 20-25 tamamlayarak müsabakayı 3-0 kaybetti.